Синоптики предупреждают о тумане в Украине 30 октября

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кроме того, на Закарпатье завтра ожидается небольшой дождь

В Украине завтра, 30 октября 2018 года, ожидается туман на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, 30 октября в Украине осадков не ожидается. Вместе с тем, на Закарпатье завтра днем возможен небольшой дождь.

"Ночью и утром на дорогах местами видимость осложнится туманами. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что завтра ночью температура воздуха составит от +6 до +11 градусов, а на Закарпатье и юге Одесской области - до +14 градусов. Днем местами воздух прогреется до +20 градусов, в северных, Харьковской и Луганской областях ожидается до +16 градусов.

Фото: facebook.com/ukrgmc.official

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине 29-31 октября в некоторых областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класса).

Отметим, сегодня, 29 октября 2018 года, в Украине преимущественно без осадков, на западе и севере местами возможны дожди, температура воздуха днем до +22. В Киеве 29 октября без осадков, днем от +16 до +18, ночью от +8 до +10. Ветер южный, 5-10 м/с.