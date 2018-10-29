Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, температура до +22

Фото: в Украине преимущественно без осадков (РБК-Украина)

В Киеве днем до +18

Погода на сегодня: 29 октября 2018 на территории Украины преимущественно без осадков, на западе и севере местами возможны дожди, температура воздуха днем до +22. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Гидрометцентра при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, в западных областях местами пройдут дожди, температура воздуха днем поднимется от +15 до +22. На севере дожди ожидаются в Черниговской и Сумской областях, днем до +18.

В центральной части ясно и сухо, днем от +17 до +19, ночью от +9 до +12. На востоке без осадков, днем от +16 до +20, ночью от +8 до +12. На юге тоже сухо, температура днем от +18 до +22, ночью от +11 до +14.

Фото: прогноз погоды на 29 октября

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 29 октября без осадков, днем от +16 до +18, ночью от +8 до +10. Ветер южный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области