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Синоптики попереджають про туман в Україні 30 жовтня

Новини » Суспільство    29.10.2018 - 15:05
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Крім того, на Закарпатті завтра очікується невеликий дощ

В Україні завтра, 30 жовтня 2018 року, очікується туман на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, 30 жовтня в Україні опадів не очікується. Разом з тим, на Закарпатті завтра вдень можливий невеликий дощ.

"Вночі та вранці на дорогах місцями видимість погіршуватимуть тумани. Вітер південно-східний, 5-10 м/с", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що завтра вночі температура повітря становитиме від +6 до +11 градусів, а на Закарпатті та півдні Одеської області - до +14 градусів. Вдень місцями повітря прогріється до +20 градусів, у північних, Харківській та Луганській областях очікується до +16 градусів.

Синоптики попереджають про туман в Україні 30 жовтня

Фото: facebook.com/ukrgmc.official

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні 29-31 жовтня у деяких областях очікується надзвичайна пожежна небезпека (5 класу).

Зазначимо, сьогодні, 29 жовтня 2018 року, в Україні переважно без опадів, на заході та півночі місцями можливі дощі, температура повітря вдень до +22. У Києві 29 жовтня без опадів, вдень від +16 до +18, вночі від +8 до +10. Вітер південний, 5-10 м / с.

У Києві до кінця доби очікується сильний вітер У Карпатах випав сніг
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