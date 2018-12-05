Синоптики предупреждают о тумане и мокром снеге с дождем в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Завтра в Украине ожидаются порывы ветра до 10 м/с, температура днем до +3 градусов тепла

В Украине завтра, 6 декабря 2018 года, ожидается туман и мокрый снег с дождем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщении Украинского гидрометцентра в Facebook.

Как отмечается, завтра в восточных, ночью в северных и центральных областях ожидается небольшой мокрый снег, на востоке - с дождем, на остальной территории существенных осадков не ожидается.

"На дорогах местами гололедица. Ночью и утром в Украине, кроме севера и запада, местами туман, гололед", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, завтра в Украине ожидаются порывы ветра до 10 м/с, температура ночью от 0 до -5 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в Карпатах ночью от - 5 до -10 градусов мороза, днем от -1 до -5 градусов мороза.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве завтра, 6 декабря 2018 года, ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах.

Как писало РБК-Украина, в Карпатах по состоянию на утро 5 декабря 2018 года местами высота снежного покрова превышает 30 см, температура воздуха достигала -5 градусов мороза.