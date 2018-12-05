Синоптики попереджають про туман та мокрий сніг з дощем в Україні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра в Україні очікуються пориви вітру до 10 м/с, температура вдень до +3 градусів тепла

В Україні завтра, 6 грудня 2018 року, очікується туман та мокрий сніг з дощем. Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланням на повідомленні Українського гідрометцентру у Facebook.

Як зазначається, завтра у східних, вночі також у північних та центральних областях очікується невеликий мокрий сніг, на сході - з дощем, на решті території істотних опадів не очікується.

"На дорогах подекуди ожеледиця. Вночі та вранці в Україні, крім півночі та заходу, місцями туман, ожеледь", - йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, завтра в Україні очікуються пориви вітру до 10 м/с, температура вночі від 0 до -5 градусів морозу, вдень від -2 градусів морозу до +3 градусів тепла, в Карпатах вночі від - 5 до -10 градусів морозу, вдень від -1 до -5 градусів морозу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві завтра, 6 грудня 2018 року, очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах.

Як писало РБК-Україна, у Карпатах станом на ранок 5 грудня 2018 року місцями висота снігового покриву перевищує 30 см, температура повітря досягала -5 градусів морозу.