ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Синоптики попереджають про туман та мокрий сніг з дощем в Україні

Новини » Суспільство    05.12.2018 - 14:49
Синоптики попереджають про туман та мокрий сніг з дощем в Україні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Завтра в Україні очікуються пориви вітру до 10 м/с, температура вдень до +3 градусів тепла

В Україні завтра, 6 грудня 2018 року, очікується туман та мокрий сніг з дощем. Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланням на повідомленні Українського гідрометцентру у Facebook.

Як зазначається, завтра у східних, вночі також у північних та центральних областях очікується невеликий мокрий сніг, на сході - з дощем, на решті території істотних опадів не очікується. 

"На дорогах подекуди ожеледиця. Вночі та вранці в Україні, крім півночі та заходу, місцями туман, ожеледь", - йдеться у повідомленні.

За даними синоптиків, завтра в Україні очікуються пориви вітру до 10 м/с, температура вночі від 0 до -5 градусів морозу, вдень від -2 градусів морозу до +3 градусів тепла, в Карпатах вночі від - 5 до -10 градусів морозу, вдень від -1 до -5 градусів морозу.

Синоптики попереджають про туман та мокрий сніг з дощем в Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві завтра, 6 грудня 2018 року, очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах

Як писало РБК-Україна, у Карпатах станом на ранок 5 грудня 2018 року місцями висота снігового покриву перевищує 30 см, температура повітря досягала -5 градусів морозу.

Синоптики попереджають про ожеледицю та мокрий сніг у Києві Погода на сьогодні: в Україні дощі зі снігом, температура до +6
Новини України ГідрометцентрТуман
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся