В Киеве завтра ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

6 декабря в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями

В Киеве завтра, 6 декабря 2018 года, ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

По данным синоптиков, завтра ночью в Киеве ожидается небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица.

"6 декабря в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3 градуса мороза, днем около 0 градусов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, и придерживаться советов во время гололеда.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах по состоянию на утро 5 декабря 2018 года местами высота снежного покрова превышает 30 см.

Как писало РБК-Украина, сегодня в Киеве синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу на дорогах. В течение дня в столице ожидается дождь с мокрым снегом. Погода в целом будет облачной с прояснениями, ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, температура до +3.