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В Карпатах местами высота снежного покрова превышает 30 см

Новости » Общество    05.12.2018 - 11:42
В Карпатах местами высота снежного покрова превышает 30 см
Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

По состоянию на утро 5 декабря температура воздуха в Карпатах достигала -5 градусов мороза

В Карпатах по состоянию на утро 5 декабря 2018 года местами высота снежного покрова превышает 30 см. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

Так, по данным снеголавинных станций, по состоянию на восемь часов утра 5 декабря на Сл Пожежевская температура воздуха составляет -5 градусов, ветер до 6 м/с, облачно, снег. Высота снежного покрова достигает 33 см, снег свежий и не стабильный, лавиноопасно.

Кроме того, на Сл Плай температура воздуха составляет -4,8 градусов, ветер до 5 м/с, облачно, высота снежного покрова составляет 2 см, снег старый, плотный.

"На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха -3,6 градуса, снег. Высота снежного покрова составляет 29 см", - говорится в сообщении.

В Карпатах местами высота снежного покрова превышает 30 см

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 5 декабря 2018 года, практически на всей территории Украины пройдут дожди со снегом, температура воздуха днем от 0 до +6.

Как писало РБК-Украина, в Киеве сегодня, 5 декабря 2018, синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу на дорогах столицы.

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