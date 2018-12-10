В Карпатах высота снежного покрова местами достигает 35 см

Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

В Карпатах сегодня около 3 градусов мороза, туман и снег

В Карпатах высота снежного покрова по состоянию на утро 10 декабря 2018 года местами достигает 35 см. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, по состоянию на восемь часов утра 10 декабря на Сл Пожежевская температура воздуха -3,1 градуса мороза, порывы ветра до 9 м/с, туман, снег. Высота снежного покрова составляет 9-32 см, снег метелевых, слабозакрепленный.

Кроме того сообщается, что на Сл Плай температура воздуха составляет -2,6 градуса мороза, порывы ветра до 7 м/с, туман, снег. Высота снежного покрова составляет 8-18 см, снег свежий, пылевидный.

"На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха -4,8 градуса мороза, снег. Высота снежного покрова составляет 35 см", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 10 декабря, в Киеве и области будет держаться туман.

Как писало РБК-Украина, сегодня, 10 декабря 2018 года, на территории Украины местами пройдут дожди с мокрым снегом, температура воздуха днем от 0 до +8.