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Синоптики попереджають про туман у Києві

Новини » Суспільство    10.12.2018 - 12:59
Синоптики попереджають про туман у Києві
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Туман у Києві утримається до кінця доби 10 грудня, а також уночі та вранці 11 грудня

У Києві сьогодні до кінця доби, 10 грудня, а також завтра, 11 грудня, очікується туман. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, через туман 10 та 11 грудня у Києві видимість на дорогах становитиме 200-500 м. Водіям під час керування автомобілем у тумані рекомендують знизити швидкість, увімкнути протитуманні фари спільно з ближнім світлом, тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями, вмикати аварійну світлову сигналізацію при зупинці, а також уникати різких маневрів на дорозі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 10 грудня 2018 року, на території України місцями пройдуть дощі з мокрим снігом, температура повітря вдень від 0 до +8.

Крім того, повідомлялося, що станом на ранок 10 грудня у Карпатах висота снігового покриву місцями досягає 35 см. Температура повітря у Карпатах близько 5 градусів морозу, туман та сніг. Зокрема, на сніголавинному посту Драгобрат температура повітря -4,8 градуси морозу, сніг. 

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