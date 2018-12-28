Синоптики попереджають про сніг та ожеледицю у Києві

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві завтра очікується до 2 градусів морозу

У Києві завтра, 29 грудня 2018 року, очікується сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації.

За даними синоптиків, завтра у Києві очікується хмарна погода та невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-10 м/с. Температура повітря протягом доби становитиме від 0 до -2 градусів морозу.

Киян закликають бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендують дотримуватись порад під час ожеледиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на ранок 28 грудня, за даними синоптиків, у Карпатах близько 6 градусів морозу, а висота снігового покриву досягає одного метра.

Крім того, повідомлялося, що сьогодні, 28 грудня 2018 року, в Україні переважно дощі з мокрим снігом, температура повітря вдень від -7 до +5. За прогнозом синоптиків, на заході сьогодні дощі з мокрим снігом, температура до +5, у північних областях до +4, в центрі - до +3. На сході України сьогодні сніг і до -7, на півдні дощі, температура до +5.