Синоптики предупреждают о сильных дождях в Украине
В частности, сильные дожди завтра пройдут в Карпатах
Синоптики предупреждают о сильных дождях в Украине завтра, 17 июля 2018 года. Об этом сообщается на странице Гидрометцентра в Facebook.
Так, синоптики предупреждают, что сильные дожди завтра пройдут в Карпатах, а также в Киевской, Закарпатской и Житомирской областях. Кроме того, по прогнозам синоптиков, в Харьковской, Черниговской, Луганской и Сумской областях завтра ожидаются грозы и кратковременные дожди.
Ночью в Украине максимальная температура составит +18 градусов тепла, днем - до +25 градусов, вместе с тем, в Днепропетровской, Донецкой областях и на юге ожидается до +30.
Фото: погода на 17 июля (facebook.com/ukrgmc.official)
Также отмечается, что дождь завтра пройдет в Киеве, тепература ожидается до +24 градусов днем.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за сильных дождей на западе Украины ожидается подъем воды в реках.