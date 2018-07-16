В частности, сильные дожди завтра пройдут в Карпатах

Синоптики предупреждают о сильных дождях в Украине завтра, 17 июля 2018 года. Об этом сообщается на странице Гидрометцентра в Facebook.

Так, синоптики предупреждают, что сильные дожди завтра пройдут в Карпатах, а также в Киевской, Закарпатской и Житомирской областях. Кроме того, по прогнозам синоптиков, в Харьковской, Черниговской, Луганской и Сумской областях завтра ожидаются грозы и кратковременные дожди.

Ночью в Украине максимальная температура составит +18 градусов тепла, днем - до +25 градусов, вместе с тем, в Днепропетровской, Донецкой областях и на юге ожидается до +30.

Фото: погода на 17 июля (facebook.com/ukrgmc.official)

Также отмечается, что дождь завтра пройдет в Киеве, тепература ожидается до +24 градусов днем.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за сильных дождей на западе Украины ожидается подъем воды в реках.