Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в реках Украины

Из-за сильных дождей в реках западных областей Украины ожидаются подъемы уровней воды

В западных областях Украины 16-18 июля текущего года в реках ожидаются подъемы уровней воды. Об этом сообщается на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуцій.

Так, сегодня, 16 июля, а также 17 июля вода поднимется в реках бассейнов Днестра и Сяна в пределах Львовской и Ивано-Франковской областей. По данным синоптиков, это связано с сильными дождями в указанных регионах.

Кроме того, от сегодня и до 18 июля в пределах Львовской и Волынской областей ожидаются подъем воды в реках бассейна Стира и Западного Буга.

Негативных последствий не ожидается.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Украине пройдут дожди с грозами.