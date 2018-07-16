Зокрема, сильні дощі завтра пройдуть в Карпатах

Синоптики попереджають про сильні дощі в Україні завтра, 17 липня 2018 року. Про це повідомляється на сторінці Укргідрометцентру у Facebook.

Так, синоптики попереджають, що сильні дощі завтра пройдуть в Карпатах, а також у Київській, Закарпатській та Житомирській областях. Крім того, за прогнозами синоптиків у Харківській, Чернігівській, Луганській та Сумській областях завтра очікуються грози та короткочасні дощі.

Вночі в Україні максимальна температура становитиме +18 градусів тепла, вдень - до +25 градусів, разом з тим, у Дніпропетровській, Донецькій областях та на півдні очікується до +30.

Фото: прогноз на 17 липня (facebook.com/ukrgmc.official)

Також зазначається, що дощ завтра пройде у Києві, тепература очікується до +24 градусів вдень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через сильні дощі на заході України очікується підйом води в річках.