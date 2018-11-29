Синоптики предупреждают о гололедице в Киеве

Водителей призывают соблюдать на дорогах скоростной режим и дистанцию
В Киеве сегодня, 29 ноября, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.
Сообщается, что, по данным Гидрометцентра, на дорогах столицы 29 ноября местами гололедица. В Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-10 м/с, температура днем от -3 до -5.
Для предотвращения травматизма и аварийных ситуаций киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, водителям рекомендуют придерживаться следующих советов:
Напомним, ранее синоптики предупредили, что в Украине 29-30 ноября в некоторых областях ожидаются порывы ветра до 17-22 м/с.