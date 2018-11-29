Синоптики предупреждают о гололедице в Киеве

Иллюстративное фото (УНИАН)

Водителей призывают соблюдать на дорогах скоростной режим и дистанцию

В Киеве сегодня, 29 ноября, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию.

Сообщается, что, по данным Гидрометцентра, на дорогах столицы 29 ноября местами гололедица. В Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-10 м/с, температура днем ​​от -3 до -5.

Для предотвращения травматизма и аварийных ситуаций киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, водителям рекомендуют придерживаться следующих советов:

соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;

не забывать включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами.

Напомним, ранее синоптики предупредили, что в Украине 29-30 ноября в некоторых областях ожидаются порывы ветра до 17-22 м/с.