Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура от +1 до -7

Фото: в Украине без осадков (pixabay.com)

В Киеве днем от -3 до -5

Погода на сегодня: 29 ноября 2018 на всей территории Украины без осадков, только в Крыму ожидается снег, температура воздуха днем от +1 до -7. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Гидрометцентра при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, в западных областях без осадков, температура воздуха днем от -1до -7, ночью от -8 до -12. На севере тоже без осадков, днем от -3 до -6, ночью от -8 до -12. В центральной части сухо, днем от -3 до -5, ночью от -8 до -11.

На востоке сухо, днем от -2 до -5, ночью от -6 до -9. На юге также без осадков, температура днем от 0 до -3, ночью от -4 до -6. В Крыму снег, днем от +1 до -1, ночью от -2 до -4.

Фото: прогноз на 29 ноября

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 29 ноября без осадков, днем от -3 до -5, ночью от -8 до -10. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек.