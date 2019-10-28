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Синоптики предупреждают о резком похолодании

Новости » Общество    28.10.2019 - 15:23
Синоптики предупреждают о резком похолодании
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На высокогорье Карпат ожидается мокрый снег

Погода в Украине на этой неделе будет прохладной, ожидаются дожди и заморозки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра в Facebook.

Как отмечают синоптики, в ближайшую неделю в Украине ожидается холодная погода, обусловленная поступлением на территорию Украины холодных атмосферных фронтов с северо-западной Европы.

В последующие трое суток местами пройдут небольшие дожди, а на высокогорье Карпат с мокрым снегом.

Ночью температура воздуха составит от 0 до -6 градусов, а днем прогреется до +2 +7. На Закарпатье и в юго-восточной части страны ночью ожидается +3 +8,а днем +7 +12 градусов.

Синоптики предупреждают о резком похолоданииНапомним, погода в Украине 29 октября ухудшится, ожидается похолодание до +7 +13. Завтра в течение дня ожидается +7 +13 градусов, на юго-востоке +12 +15, в Крыму до +17 градусов.

Кроме того, в Киеве 29 октября существенные осадки не предусматриваются. Температура воздуха в течение дня не выше +10 градусов.

РБК-Украина сообщало, что по прогнозу синоптиков, 28 октября на западе Украины ожидаются дожди, температура воздуха опустится до +11+13. На востоке и в центре тоже прохладно, но без дождей. В южных областях последние теплые дни, днем +15+17.

Синоптики предупредили о тумане в некоторых областях В Украину идет похолодание
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