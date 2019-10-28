Синоптики предупредили о тумане в некоторых областях

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Видимость ухудшится до 200-500 метров

Во вторник, 29 октября, в некоторых областях Украины ожидается туман, в связи с чем ухудшится видимость. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозу украинских синоптиков, завтра в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях ожидается туман. Из-за тумана видимость ухудшится до 200-500 метров.

"По данным Укргидрометцентра, 29 октября ночью и утром в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях туман, видимость 200-500 м (И уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Напомним, погода в Украине 29 октября ухудшится, ожидается похолодание до +7+13. Завтра в течение дня ожидается +7+13 градусов, на юго-востоке +12+15, в Крыму до +17 градусов.

В Киеве 29-го октября существенные осадки не предвидятся, максимум морось или где-то будет незначительный дождь. Температура воздуха в течение дня не выше +10 градусов.

Также РБК-Украина сообщало, что по прогнозу синоптиков, 28 октября на западе Украины ожидаются дожди, температура воздуха опустится до +11+13. На востоке и в центре тоже прохладно, но без дождей. В южных областях последние теплые дни, днем +15+17.