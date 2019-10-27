Завтра в некоторых областях ожидается дождь

Проект госбюджета будет принят вовремя - Председатель ВР Проект Государственного бюджета будет принят в соответствии с графиком. Об этом в эфире ICTV сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина. "Далее много

В западных областях днем ожидается небольшой дождь

Погода в Украине завтра, 28 октября, без существенных осадков, лишь в западных областях днем небольшой дождь. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, в южных областях Украины ночью и утром местами туман. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м / с.

Температура ночью от +4 до +9 градусов тепла, днем от +14 до +19, в западных и северных областях от +9 до +14.

По данным синоптика Натальи Диденко, в понедельник, 28 октября, в Украине ожидается погода без туманов, температура местами прогреется до +20 тепла. Она сообщила, что завтра в Украину начнет заходить похолодание с северо-запада.

Ранее синоптики предупредили о сильном тумане в Украине в воскресенье, из-за чего видимость ухудшится до 200-500 метров. Автомобилистам рекомендуют снизить скорость движения на дорогах и избегать опасных маневров.

Также РБК-Украина сообщало, что на следующей неделе в Украине похолодает до -4 ночью в центральных, некоторых восточных и западных областях.