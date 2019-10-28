ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики попереджають про різке похолодання

Новини » Суспільство    28.10.2019 - 15:23
Синоптики попереджають про різке похолодання
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На високогір'ї Карпат очікується мокрий сніг

Погода в Україні цього тижня буде прохолодною, очікуються дощі та заморозки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру у Facebook.

Як зазначають синоптики, найближчий тиждень в Україні очікується холодна погода, зумовлена надходженням на територію України холодних атмосферних фронтів з північно-західної Європи.

У наступні три доби подекуди пройдуть невеликі дощі, на високогір'ї Карпат з мокрим снігом.

Вночі температура повітря становитиме від 0 до -6 градусів, а вдень - прогріється до +2 +7. На Закарпатті та у південно-східній частині країни вночі очікується +3 +8,а вдень +7 +12 градусів.

Синоптики попереджають про різке похолоданняНагадаємо, погода в Україні 29 жовтня погіршиться, очікується похолодання до +7 +13. Завтра протягом дня очікується +7 +13 градусів, на південному сході +12 +15, у Криму до +17 градусів.

Крім того, у Києві 29 жовтня істотні опади не передбачаються. Температура повітря протягом дня не вище +10 градусів.

Також РБК-Україна повідомляло, що за прогнозом синоптиків, 28 жовтня на заході України очікуються дощі, температура повітря опуститься до +11+13. На сході і в центрі теж прохолодно, але без дощів. У південних областях останні теплі дні, вдень +15+17.

Синоптики попередили про тумани в деяких областях В Україну йде похолодання
Новини України Гідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся