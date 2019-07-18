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Синоптики предупреждают о пожарной опасности

Новости » Происшествия    18.07.2019 - 09:20
Синоптики предупреждают о пожарной опасности
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В 9 областях Украины сегодня чрезвычайный уровень пожарной опасности

Погода в Украине 18 июля способствует тому, что в большинстве областей сегодня чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Синоптики отмечают, что в большинстве районов Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Сумской, Тернопольской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской областей сегодня чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, РБК-Украина писало прогноз погоды на сегодня. Так, по данным синоптиков, температура воздуха на юге и востоке страны поднимется до +29. В других частях - +26.

Дожди передают только на севере страны, а именно в Волынской, Ровенской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях. В Киеве и Киевской области также возможны дожди. Однако, утро в столице сегодня солнечное.

РБК-Украина писало, что по прогнозу синоптика Наталки Диденко, с 19 июля в Украину вернется жара. "Еще немного померзнемо, а уже с 19-го июля температура воздуха значительно повысится", - добавила она. Вместе с тем, по данным Диденко, на юге страны ожидается до +29 градусов тепла.

В Украину возвращается жара до +29 На Киев надвигается гроза
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