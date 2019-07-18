Синоптики попереджають про пожежну небезпеку

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

У 9 областях України сьогодні надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Погода в Україні 18 липня сприяє тому, що в більшості областей сьогодні надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Гідрометцентру.

Синоптики зазначають, що у більшості районів Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Сумської, Тернопільської, Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської областей сьогодні надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало прогноз погоди на сьогодні. Так, за даними синоптиків, температура повітря на півдні та сході країни підніметься до +29. У інших частинах - +26.

Дощі передають тільки на півночі країни, а саме в Волинській, Рівненській, Житомирській, Чернігівській та Сумській областях. У Києві та Київській області також можливі дощі. Натомість, ранок у столиці сьогодні сонячний.

РБК-Україна писало, що за прогнозом синоптика Наталки Діденко, з 19 липня до України повернеться спека. "Ще трохи померзнемо, а вже з 19-го липня температура повітря відчутно підвищиться", - додала вона. Разом з тим, за даними Діденко, на півдні країни очікується до +29 градусів тепла.