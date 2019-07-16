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Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара

Новости » Общество    16.07.2019 - 11:32
Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

С 19 июля температура воздуха значительно повысится

Погода в Украине завтра, 17 июля, ожидается дождливой и прохладной, а уже с 19 июля в Украину вернется жара. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Наталки Диденко в Facebook.

По информации синоптика, завтра в Украине ожидаются дожди и грозы.

"Пока антициклон с несколько депрессивным названием Xandra (как не Кассандра, так Хандра)) выметает дожди из большинства стран Европы, включительно с южной частью Украины, северо-восточная циклоническая деятельность принесет нам завтра, 17 июля, кратковременные дожди и локальные грозы", - написала она.

Вместе с тем, по данным Диденко, завтра на юге страны ожидается до +29 градусов тепла.

"Теплая погода будет и на востоке Украины, но во время дождя временно будет свежо. В большинстве областей Украины среда будет умеренно тепло, +20+24 градуса, на Западе +18+22 градуса", - сообщила она.

В Киеве завтра возможны кратковременные дожди, местами гроза, ночью от +12 до +14 градусов, днем - от +21 до +23 градусов.

"Еще немного померзнемо, а уже с 19-го июля температура воздуха значительно повысится", - добавила она.

Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий в большинстве областей объявлено штормовое предупреждение.

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