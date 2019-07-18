В Украину возвращается жара до +29

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На востоке и юге Украины сегодня температура воздуха поднялась до +27+29

Погода в Украине 18 июля улучшилась, солнечно в западной и восточной частях, температура воздуха достигнет +29. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, в западной части страны сегодня солнечно, температура воздуха днем +22+24, а ночью +10+13. Только в Волынской и Ровенской областях будут дожди. В центральной части, кроме Киевской области, тоже солнечно, температура воздуха днем достигнет +24.

На востоке и юге Украины сегодня температура воздуха поднялась до +27+29, ожидается переменная облачность. В Крыму и Крымской области сегодня без осадков, температура воздуха днем +27+29, а ночью +15+17

Погода в Киеве на сегодня

По прогнозу синоптиков, сегодня в Киеве возможен небольшой дождь. Температура днем +21+23, а ночью +10+12.