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Украину накроют дожди с грозами

Новости » Общество    17.07.2019 - 08:00
Украину накроют дожди с грозами
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во Львовской области ночью ожидается +9+11

Погода в Украине 17 июля ухудшится в восточной, южной и частично центральной частях, температура воздуха +26. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, сегодня дожди и грозы накроют восточную часть страны, где днем ожидается +22+24, а ночью +13+15. На юге и в центре страны также дожди. Температура воздуха днем +22+24, а ночью +12+14. Ожидается ухудшение погоды также в Житомирской и Винницкой областях.

Однако, в западной части страны сегодня переменная облачность и небольшие осадки. Температура воздуха днем достигнет +24, а ночью +10+12. Во Львовской области ночью ожидается +9+11. На юге страны дожди с грозами и температура воздуха днем +24+26, а ночью ожидается +15+17.

Украину накроют дожди с грозами

Погода в Киеве на сегодня

По данным синоптиков, в столице сегодня дожди с грозами. Температура воздуха днем +21+23, а ночью +12+14.

Украину накроют дожди с грозами

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