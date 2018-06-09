Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине

Чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится до 11 июня

Почти во всех областях Украины 9-11 июня ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По данным Укргидрометцентра, 9-11 июня в Украине, кроме большинства районов Закарпатья, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве до 11 июня 2018 года сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Киевлян призывают максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах.