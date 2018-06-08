В Киеве до 11 июня сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности

Киевлян призывают максимально осторожно обращаться с огнем

В Киеве до 11 июня 2018 года сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"В Киеве чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится с 9 до 11 июня", - говорится в сообщении.

Киевлян призывают максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах.

Напомним, ранее сообщалось, что синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине 9-11 июня 2018 года.