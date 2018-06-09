Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Надзвичайний рівень пожежної небезпеки збережеться до 11 червня

Майже у всіх областях України 9-11 червня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"За даними Укргідрометцентру, 9-11 червня в Україні, крім більшості районів Закарпаття, буде переважати надзвичайна (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві до 11 червня 2018 року збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Киян закликають максимально обережно поводитись з вогнем, особливо в лісопаркових зонах.