Повышение уровней воды в реках на Закарпатье ожидается 21-22 июня

Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках на Закарпатье 21-22 июня 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по надвзичайних ситуаций (ГСЧС).

"По данным Укргидрометцентра, 21-22 июня на реках и малых водотоках Закарпатья ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м, в нижнем течении р. Боржава на 1,0-1,5 м (в пределах русел)", - говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики предупреждают о возможном формировании значительного местного стока в местах прохождения сильных ливней. Кроме того, возможно образование небольших локальных селевых потоков, что может иметь опасные последствия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине до 22 июня сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.