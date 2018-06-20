Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

Чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится до 22 июня

В Украине 20-22 июня сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, по данным Гидрометцентра, 20-22 июня в южной, восточной части, Кировоградской и Днепропетровской областях, 21-22 июня в Сумской и Полтавской областях ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о подъеме уровней воды в реках Закарпатской области. В частности, в регионе возможно формирование значительного местного стока на малых водотоках, быстротекущие повышения уровней воды на 0,3-1,0 м и образование небольших локальных селевых потоков, что может привести к опасным последствиям.