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Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

НовостиПроисшествия    20.06.2018 - 08:25
Фото: иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)
Фото: иллюстративное фото (oda.odessa.gov.ua)

Чрезвычайный уровень пожарной опасности сохранится до 22 июня

В Украине 20-22 июня сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, по данным Гидрометцентра, 20-22 июня в южной, восточной части, Кировоградской и Днепропетровской областях, 21-22 июня в Сумской и Полтавской областях ожидается чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о подъеме уровней воды в реках Закарпатской области. В частности, в регионе возможно формирование значительного местного стока на малых водотоках, быстротекущие повышения уровней воды на 0,3-1,0 м и образование небольших локальных селевых потоков, что может привести к опасным последствиям.

 

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Теги публикации: ГСЧС, пожарная опасность, синоптики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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