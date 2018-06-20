Пiдвищення рiвнiв води у річках на Закарпатті очікується 21-22 червня

Синоптики попереджають про пiдвищення рiвнiв води у річках на Закарпатті 21-22 червня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надвзичайних ситуацій (ДСНС).

"За даними Укргідрометцентру, 21-22 червня на річках та малих водотоках Закарпаття очiкується пiдвищення рiвнiв води на 0,3-1,0 м, у нижнiй течiї р. Боржава на 1,0-1,5 м (в межах русел)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, синоптики попереджають про можливе формування значного мiсцевого стоку у мiсцях проходження сильних злив. Крім того, можливе утворення невеликих локальних селевих потоків, що може мати небезпечні наслідки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні до 22 червня збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.