Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

На притоках Припяти будет происходить дальнейшее ослабление ледовых явлений

В Украине, 28-31 декабря, продолжится повышение уровней воды на реках. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укргидрометцентра.

Как отмечается, повышение уровня воды ожидается на реках бассейна Западного Буга, притоках Припяти на 0,1 - 0,5 м над уровнями на 8 часов 27 декабря, без негативных последствий.

"На притоках Припяти будет происходить дальнейшее ослабление ледовых явлений", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве завтра ночью, 28 декабря, без осадков, утром и днем ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица.

С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, управления по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу.

Как писал Styler, в ночь Нового года на севере, западе и в центре ожидается мокрый снег и сильный ветер. На юге будет преобладать туман, дождь и, возможно, мокрый снег. В восточных областях существенные осадки ночью 1 января маловероятны.