Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках України

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

На притоках Прип'яті відбуватиметься подальше послаблення льодових явищ

В Україні, 28-31 грудня, продовжуватиметься підвищення рівнів води на рiчках. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укргідрометцентру.

Як зазначається, підвищення рівня води очікується на річках басейну Захiдного Бугу, притоках Прип'яті на 0,1 - 0,5 м над рiвнями на 8 год 27 грудня, без негативних наслідків.

"На притоках Прип'яті відбуватиметься подальше послаблення льодових явищ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві завтра вночі, 28 грудня, без опадів, вранці та вдень очікується мокрий сніг і дощ, на дорогах ожеледиця.

З метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись по місту.

Як писав Styler, у ніч Нового року на півночі, заході і центрі очікується мокрий сніг та сильний вітер. На півдні буде переважати туман, дощ і, можливо, мокрий сніг. У східних областях істотні опади вночі 1 січня малоймовірні.