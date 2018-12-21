В Карпатах вже випало 80 см снігу

Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

Синоптики попереджають про лавинну небезпеку

У Карпатах станом на ранок 21 грудня 2018 року висота снігового покриву місцями досягає 80 см. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, станом на восьму ранку сьогодні на Сл Пожежевська температура повітря становила -5 градусів морозу, пориви вітру до 9 м/с, слабкий поземок, висота снігового покриву становить 19-80 см, сніг хуртовинний помірно закріплений. Крім того, зазначається, що на Сл Плай температура повітря досягала шести градусів морозу, пориви вітру до 8 м/с, висота снігового покриву становить 13-47 см, сніг свіжий пилоподібний, помірно та добре закріплений.

"На сніголавинному посту Драгобрат: температура повітря -6,2 градусів морозу. Висота снігового покриву становить 77 см", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними Держслужби України з надзвичайних ситуацій, у зв’язку з хуртовинами та снiгопадами, 22-24 грудня у високогір’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в річках України у період з 22 по 25 грудня 2018 року можливе підвищення рівня води через очікувані опади.

Як писало РБК-Україна, сьогодні, 21 грудня 2018 року, на території України переважно сніг, місцями з дощем, на півдні країни без опадів, температура повітря вдень від -2 до +5.