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У Києві завтра мокрий сніг і дощ

Новини » Суспільство    27.12.2018 - 15:40
У Києві завтра мокрий сніг і дощ
Фото: Сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)

Температура в Києві вночі від -1 до -3 градусів, вдень від +2 до +4

У Києві завтра вночі, 28 грудня, без опадів, вранці та вдень очікується мокрий сніг і дощ, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської державної адміністрації (КМДА).

За даними Укргідрометцентру, в столиці у п'ятницю хмарна погода, вітер західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від -1 до -3 градусів, вдень від +2 до +4.

З метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись по місту.

Нагадаємо, 27 грудня 2018 на заході та півдні України очікуються дощі з мокрим снігом, на сході сніг, на решті території переважно без опадів, температура повітря вдень від -3 до +5.

За прогнозом синоптиків, на заході дощі з мокрим снігом, температура повітря вдень від -1 до +4, вночі від -1 до +2. У північних областях без опадів, вдень від -3 до +1, вночі від -5 до +1. В центрі вдень від -2 до +1, вночі від -4 до +1.

На сході сніг, вдень від 0 до -2, вночі від -2 до -6. На півдні дощі з мокрим снігом, температура вдень від -1 до +3, вночі від -3 до +1. У Криму вдень від +3 до +5, вночі від 0 до +2.

У столиці України 27 грудня без опадів, вдень від -1 до +1, вночі від -1 до +1. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

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