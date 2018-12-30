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Синоптики попереджають про підйом рівня води в річках України

Новини » Суспільство    30.12.2018 - 08:54
Синоптики попереджають про підйом рівня води в річках України
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Негативних наслідків не очікується

В річках Україна 30-31 грудня 2018 року очікується підйом рівня води. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, негативних наслідків не очікується.

"За даними Укргідрометцентру, 30-31 грудня продожуватиметься підвищення рівнів води на рiчках басейну Захiдного Бугу, притоках Прип'яті на 0,1 - 0,5 м над рiвнями на 8 год 27 грудня, без негативних наслідків. На притоках Прип'яті відбуватиметься подальше послаблення льодових явищ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сьогодні, 30 грудня 2018 року, істотних опадів не очікується, на дорогах місцями ожеледиця. За даними Укргідрометцентру, сьогодні буде хмарно, вітер 5-10 м/с. 

Також повідомлялося, що в Україні середня місячна температура у січні передбачається від 0 до -4 градусів морозу, в Криму до 3 градусів тепла, що на 1,5-2 градуси вище середніх багаторічних значень, місячна кількість опадів очікується 27-55 мм.

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