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У Києві сьогодні очікується ожеледиця

Новини » Суспільство    30.12.2018 - 08:14
У Києві сьогодні очікується ожеледиця
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Температура вночі 1-3 градуса морозу, вдень близько 0 градусів

У Києві 30 грудня без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської державної адміністрації (КМДА).

За даними Укргідрометцентру, сьогодні буде хмарно. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3 градуса морозу, вдень близько 0 градусів.

"З метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись по місту, і рекомендує дотримуватися порад під час ожеледиці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, "Украфтодор" повідомляв, що станом на ранок 28 грудня в Україні забезпечено проїзд по дорогах державного значення. Проїзд на дорогах державного значення забезпечений, заторів у русі немає, відзначили в службі.

Раніше у Полтавської області зняли обмеження на в'їзд на територію області для всіх видів транспортів після припинення снігопадів.

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