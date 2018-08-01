Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в реках на Прикарпатье

Ожидается подъем на 0,5-1,5 м над текущими уровнями

Синоптики предупреждают о подъеме уровня воды сегодня, 1 августа, в реках бассейнов Днестра, Прута и Сирета в Ивано-Франковской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, согласно данным Укргидрометцентра, 1 августа на реках бассейнов Днестра (Ивано-Франковская обл.), Прута и Сирет ожидается подъем уровней на 0,5-1,5 м над текущими уровнями, без негативных последствий.

"На реках бассейна Днестра возможен начальный выход на пойму. В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования отдельных селей, что может иметь опасные последствия", - говорится в сообщении.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, 1 августа 2018 года на западе Украины ожидаются дожди с грозами, на остальной территории без осадков, температура воздуха поднимется до +31.

Кроме того, вчера, 31 июля, синоптики предупреждали о сильных грозах на западной Украине.

Напомним, 30-31 июля в результате осложнения погодных условий, дождей, порывов ветра, а также из-за срабатывания системы защиты линий электропередач было обесточено 143 населенных пункта в 6 областях. В частности, в Тернопольской - 58, Львовской - 46, Хмельницкой - 15, Житомирской - 15, в Черновицкой - 8 и Запорожской - 1 населенный пункт.