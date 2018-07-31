Синоптики попереджають про сильні грози на західній Україні

Також очікуються пориви вітру до 15-20 м/с

На Прикарпатті та Закарпатті 31 липня, очікуються грози, місцями сильні дощі, град, шквали 15-20 м/с. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Укргідрометцентр.

Так, згідно з даними Укргідрометцентру, 31 липня на Прикарпатті та Закарпатті сильні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

Зазначимо, згідно прогнозу синоптиків, 31 липня 2018 року на заході, півдні і, місцями, на півночі і сході України очікуються дощі з грозами, в центрі без опадів, температура повітря підніметься до +32.

Також повідомлялося, що станом на ранок 31 липня внаслідок ускладнення погодних умов в Україні знеструмлено 143 населених пункти.

Як повідомлялося, 30-31 липня внаслідок ускладнення погодних умов, злив, поривів вітру, а також через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 143 населених пункти у 6 областях. Зокрема, в Тернопільській - 58, Львівській - 46, Хмельницькій - 15, Житомирській - 15, у Чернівецькій - 8 і Запорізькій - 1 населений пункт.