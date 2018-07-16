Синоптики попереджають про підйом рівня води в річках України
Через сильні дощі в річках західних областей України очiкуються пiдйоми рiвнiв води
У західних областях України 16-18 липня поточного року в річках очiкуються пiдйоми рiвнiв води. Про це повідомляється на сайті Держслужби України з надзвичайних ситуцій.
Так, сьогодні, 16 липня, а також 17 липня вода підніметься у річках басейнів Дністра та Сяну у межах Львівської та Івано-Франківської областей. За даними синоптиків, це пов'язано з сильними дощами у вказаних регіонах.
Крім того, від сьогодні та до 18 липня у межах Львівської та Волинської областей очікується підйом води в річках басейну Стира та Захiдного Бугу.
Негативних наслідків не очікується.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами.