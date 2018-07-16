Погода на сегодня: в Украине преимущественно дожди с грозами, температура до +29

В Киеве днем от +22 до +24

Погода на сегодня: 16 июля 2018 года почти во всех областях Украины ожидаются дожди, без осадков только на юге, температура воздуха поднимется до +29. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Согласно прогнозу украинских синоптиков, на западе ожидаются дожди с грозами, температура воздуха днем составит от +22 до +25. На севере также пройдут грозовые дожди, днем от +22 до +24, в центральной части дожди, местами грозы, от +23 до +25. На востоке дневная температура от +24 до +26. На юге без осадков, днем от +27 до +29, в Крыму также без осадков, до +37.

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем ожидаются дожди, возможны грозы, температура днем от +22 до +24, ночью от +15 до +17.