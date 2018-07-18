Уровень воды в реках Украины сегодня может подняться

Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках Украины 18 июля 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, согласно данным Укргидрометцентра, в связи с сильными дождями 18 июля на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) и в реках рек бассейна Стира (приток Припяти) ожидается подъем уровней воды на 0,2-0 8 м над текущими уровнями.

Как сообщается, негативных последствий не ожидается.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, 18 июля 2018 года во всех областях Украины ожидаются дожди, возможны грозы, температура воздуха поднимется до +29.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, из-за наводнения в Китае более 100 тыс. жителей города Чунцин были временно эвакуированы на период пикового уровня паводка.