Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках Украины

Новости Происшествия 18.07.2018 - 08:48
Иллюстративное фото (pixabay.com/renatalferro)
Иллюстративное фото (pixabay.com/renatalferro)

Уровень воды в реках Украины сегодня может подняться

Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках Украины 18 июля 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, согласно данным Укргидрометцентра, в связи с сильными дождями 18 июля на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) и в реках рек бассейна Стира (приток Припяти) ожидается подъем уровней воды на 0,2-0 8 м над текущими уровнями.

Как сообщается, негативных последствий не ожидается.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, 18 июля 2018 года во всех областях Украины ожидаются дожди, возможны грозы, температура воздуха поднимется до +29.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, из-за наводнения в Китае более 100 тыс. жителей города Чунцин были временно эвакуированы на период пикового уровня паводка.

Погода на сегодня: в Украине дожди с грозами, температура до +29
Теги:  Украина,  ГСЧС,  вода,  уровень  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС