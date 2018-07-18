Погода на сегодня: в Украине дожди с грозами, температура до +29

В Киеве днем от +24 до +26

Погода на сегодня: 18 июля 2018 года во всех областях Украины ожидаются дожди, возможны грозы, температура воздуха поднимется до +29. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Согласно прогнозу украинских синоптиков, на западе ожидаются дожди с грозами, температура воздуха днем составит от +21 до +25. На севере также пройдут грозовые дожди, днем от +22 до +26, в центральной части от +23 до +27. На востоке дневная температура от +22 до +26. На юге дожди с грозами, днем от +26 до +29, в Крыму до +29.

Фото: погода на 18 июля

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем ожидаются дожди, возможны грозы, температура днем от +24 до +26, ночью от +17 до +19. Ветер западный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области