Рівень води в річках України сьогодні може піднятися

Синоптики попереджають про підйом рівнів води в річках України 18 липня 2018 року. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Так, згідно з даними Укргідрометцентру, у зв'язку з сильними дощами 18 липня на ріках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська обл.) і в річках річок басейну Стиру (притока Прип'яті) очікується підйом рівнів води на 0,2-0 8 м над поточними рівнями.

Як повідомляється, негативних наслідків не очікується.

Відзначимо, згідно з прогнозом синоптиків, 18 липня 2018 року у всіх областях України очікуються дощі, можливі грози, температура повітря підніметься до +29.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, з-за повені в Китаї понад 100 тис. жителів міста Чунцин були тимчасово евакуйовані на період пікового рівня паводку.