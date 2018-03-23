Возможно подтопление пониженных незаселенных участков города Вилково

Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках Украины сегодня, 23 марта 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 23 марта в р Дунай возле г. Вилково, вследствие влияния ветра, ожидается уровень воды 150-160 см, при достижении и превышении отметки 155 см, возможно подтопление пониженных незаселенных участков города. На 8 часов 22 марта уровень воды р. Дунай возле г. Вилково равнялся 140 см над нулем поста", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 23 марта 2018 года, на территории Украины преимущественно без осадков, дожди ожидаются в южных регионах, дневная температура воздуха поднимется до +8. По прогнозам украинских синоптиков, на западе страны без осадков, днем от 0 до +4. На севере также осадки не ожидаются, днем от -1 до +3, в центральной части от 0 до +2. На юге страны дожди с мокрым снегом ожидаются в Запорожской, Херсонской и Одесской областях, в Николаевской снег, днем от -1 до +3. В Крыму дожди, днем от +6 до +8. В восточных регионах сухо и малооблачно, днем от -1 до +2.