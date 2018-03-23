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Синоптики попереджають про підйоми рівнів води на річках України

НовиниСуспільство    23.03.2018 - 10:14
Фото: в Україні очікується підйом рівня води в річках (УНІАН)
Фото: в Україні очікується підйом рівня води в річках (УНІАН)

Можливе підтоплення понижених незаселених ділянок міста Вилкове

Синоптики попереджають про підйоми рівнів води на річках України сьогодні, 23 березня 2018 року. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, 23 березня на р. Дунай біля м. Вилкове, внаслідок впливу нагінного вітру, очікується рівень води 150-160 см, при досягненні і перевищені відмітки 155 см, можливе підтоплення понижених незаселених ділянок міста. На 8 годину 22 березня рівень води р. Дунай біля м. Вилкове дорівнював 140 см над нулем поста", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 23 березня 2018 року, на території України переважно без опадів, дощі очікуються в південних регіонах, денна температура повітря підніметься до +8. За прогнозами українських синоптиків, на заході країни без опадів, вдень від 0 до +4. На півночі також опади не очікуються, вдень від -1 до +3, у центральній частині від 0 до +2. На півдні країни дощі з мокрим снігом очікуються в Запорізькій, Херсонській і Одеській областях, у Миколаївській сніг, вдень від -1 до +3. У Криму дощі, вдень від +6 до +8. У східних регіонах сухо і малохмарно, вдень від -1 до +2.

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Теги: Гідрометцентр, ДСНС
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