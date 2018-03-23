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Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, температура до +8

НовостиОбщество    23.03.2018 - 08:00
Фото: в Украине без осадков (flickr.com/ebrd)
Фото: в Украине без осадков (flickr.com/ebrd)

В Киеве днем от +1 до +3

Погода на сегодня: 23 марта 2018 года на территории Украины преимущественно без осадков, дожди ожидаются в южных регионах, дневная температура воздуха поднимется до +8. Об этом сообщает Гидрометцентр при Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

Согласно прогнозу украинских синоптиков, на западе страны без осадков, днем от 0 до +4. На севере тоже осадки не ожидаются, дневная температура от -1 до +3, в центральной части от 0 до +2.

На юге страны дожди с мокрым снегом ожидаются в Запорожской, Херсонской и Одесской областях, в Николаевской снег, днем от -1 до +3. В Крыму дожди, днем от +6 до +8. В восточных регионах сухо и малооблачно, днем от -1 до +2.

Фото: прогноз погоды на 23 марта

Погода в Киеве на сегодня

В столице сегодня днем от +1 до +3, ночью от -10 до -12. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью и днем в Киеве без существенных осадков.

Фото: погода в Киеве и области

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах Киева 22-24 марта
Теги: Гидрометцентр, ГСЧС, синоптики
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