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Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий в Киеве

Новости » Общество    05.12.2018 - 17:46
Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий в Киеве
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Киевлян призывают быть максимально осторожными на период ухудшения погодных условий

В Киеве в ночь с 5 на 6 декабря 2018 года ожидается осложнение погодных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации.

По данным синоптиков, в ночь с 5 на 6 декабря в Киеве ожидаются порывы ветра 5-10 м/с, на дорогах гололедица. Киевлян призывают быть максимально осторожными на период ухудшения погодных условий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве сегодня, 5 декабря 2018, синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу на дорогах столицы. Также сообщалось, что завтра, 6 декабря 2018 года, в столице ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах.

Также сообщалось, что в Украине завтра, 6 декабря 2018 года, ожидается туман и мокрый снег с дождем. Так, завтра в восточных, ночью в северных и центральных областях ожидается небольшой мокрый снег, на востоке - с дождем, на остальной территории существенных осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица. Ночью и утром в Украине, кроме севера и запада, местами туман, гололед.

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