Синоптики предупреждают о гололедице и мокром снеге в Киеве

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Температура в Киеве сегодня составит до +3

В Киеве сегодня, 5 декабря 2018, синоптики прогнозируют мокрый снег и гололедицу на дорогах столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы КГГА.

Отмечается, что в Киеве в течение дня ожидается дождь с мокрым снегом. Местами на дорогах гололедица. Погода в целом будет облачной с прояснениями, ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/сек. Температура от +1 до +3.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА советует водителям соблюдать дистанцию, отказаться от рискованных маневрирований. Также при ухудшении погодных условий и в связи с гололедом на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами.

Напомним, сегодня, 5 декабря, практически на всей территории Украины пройдут дожди со снегом, температура воздуха днем от 0 до +6. В частности, в центральных областях ожидаются преимущественно дожди, в западных - дожди со снегом, на юге и востоке - местами дожди, облачно с прояснениями. В Крыму - солнечно.