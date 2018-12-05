Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов в Києві

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Киян закликають бути максимально обережними на період погіршення погодних умов

У Києві у ніч із 5 на 6 грудня 2018 року очікується ускладнення погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації.

За даними синоптиків, у ніч із 5 на 6 грудня у Києві очікуються пориви вітру 5-10 м/с, на дорогах ожеледиця. Киян закликають бути максимально обережними на період погіршення погодних умов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сьогодні, 5 грудня 2018, синоптики прогнозують мокрий сніг та ожеледицю на дорогах столиці. Також повідомлялося, що завтра, 6 грудня 2018 року, у столиці очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах.

Також повідомлялося, що в Україні завтра, 6 грудня 2018 року, очікується туман та мокрий сніг з дощем. Так, завтра у східних, вночі також у північних та центральних областях очікується невеликий мокрий сніг, на сході - з дощем, на решті території істотних опадів не очікується. На дорогах подекуди ожеледиця. Вночі та вранці в Україні, крім півночі та заходу, місцями туман, ожеледь.