Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

26-27 ноября в Украине ожидается снег, гололедица и сильный ветер

В Украине 26-27 ноября ожидается снег, гололедица и сильный ветер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в результате влияния активного циклона днем 26 ноября и в течение суток 27 ноября в Украине ожидается осложнение погодных условий.

Так, во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, на юге Тернопольской, Хмельницкой, на севере Одесской, Николаевской, Донецкой и Луганской областей ожидается мокрый снег, местами сильный снег (прирост снежного покрова 8-15 см). Кроме того, на дорогах страны ожидается гололедица, в отдельных районах - налипание мокрого снега.

По данным синоптиков, 27 ноября в южных и центральных областях ожидается сильный ветер, до 20 м/с.

Отмечается, что из-за осложнения погодных условий возможны нарушения в движении транспорта на автомобильных дорогах указанных областей.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 23 ноября 2018 года, в Украине ожидается гололедица на дорогах, а также туман в Карпатах.

Также сообщалось, что в Украине по состоянию на утро, 23 ноября, состояние покрытия на автодорогах государственного значения в большинстве областей - сухое.